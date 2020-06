Schüsse auf Beisl: "Gast hatte Splitter im Genick"

Dabei hätte sie allen Grund dazu gehabt. Denn dass der Schuss Sabine K. nicht traf, war ein glücklicher Zufall, wie sie sagt: „Normalerweise stehe ich immer ganz am Rand der Schank, weil ich aber für einen Gast die Rechnung geschrieben habe, hat der Schuss nicht mich, sondern die Wand getroffen.“

Zu einem Streit kam es vor einem Sushi-Lokal am Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Wiener City. Hintergrund: Zwei wollten in das Lokal, das geschlossen hatte. Ein Paar wurden von dem Duo attackiert. Die Frau rief den Vater des 25-Jährigen zu Hilfe, der noch im Lokal gearbeitet haben soll. Als er vor dem Lokal sah, wie einer der Männer seinen Sohn mit Schlägen traktierte, ging er dazwischen. Dabei fügte er ihm mit einem kleinen Küchenmesser Schnitte an der Nase, im Gesicht und am Unterarm zu.