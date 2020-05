Meidling: Laufhaus in der Einkaufsstraße

Der Begriff Laufkundschaft könnte für die Meidlinger Hauptstraße bald eine neue Bedeutung bekommen: In der Hilschergasse, also direkt an der belebten Einkaufsstraße und Fußgängerzone, eröffnet am 24. Oktober ein Laufhaus mit 50 Zimmern, in denen Prostituierte ihrem Job nachgehen werden.



Die Bewohner des Hauses sind naturgemäß davon wenig begeistert. Zwar war hier schon früher ein Sex-Shop untergebracht, jetzt befürchten sie aber, dass ihr Haus und die Umgebung gänzlich in Verruf geraten.



"Alles ist hier offen, niemand kann die Kunden davon abhalten, in unserem Haus herumzugehen", fürchtet Mieter Jan Pluymachers. "Außerdem sind auf der Straße viele Kinder und Jugendliche unterwegs." Im Stiegenhaus hängt schon eine Unterschriftenliste gegen das Projekt auf.



Das Laufhaus ruft auch die FPÖ auf den Plan. Sie kritisiert die Nähe zu einem Kindergarten in der Meidlinger Hauptstraße. "Nach der alten Regelung würde das Laufhaus daher in einer Schutzzone liegen, in der es keine Prostitution geben darf", sagt Bezirksparteichef Alexander Pawkowicz. Das neue Gesetz, das am 1. November in Kraft tritt, kenne aber keine Schutzzonen rund um Schulen oder Kindergärten mehr. "Das aktuelle Beispiel zeigt, wie lückenhaft das Gesetz ist."



Laufhaus-Betreiber Peter Laskaris versteht die Aufregung nicht: "Der einzige Kindergarten in Sichtweite ist die FPÖ Meidling. Das Laufhaus ist 154 Meter vom Kindergarten entfernt, wäre also auch früher nicht in einer Schutzzone gelegen." Es werde einen diskreten Eingang geben, der vom Wohnhaus getrennt ist. Werbung direkt an der Haustür sei keine geplant. "Wir erfüllen alle Auflagen."