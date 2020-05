Mehrheit der Schüler kann sehr gut lesen

12,4 Prozent mussten dagegen als „leseschwach“ eingestuft werden. Darunter 553 Schüler, bei denen „keine messbaren Lesekompetenzen“ festgestellt wurden.

Für sie hat Brandsteidl drei Erklärungsansätze: Diese könnten einerseits so schwach sein, dass sie ohnehin durchfallen. Andererseits könnten sie „an der Schwelle zum sonderpädagogischen Förderbedarf“ stehen. Oder drittens: „Man weiß es nicht - die waren zum Teil beim Vortest im mittleren Bereich und sind beim Haupttest abgestürzt.“

Bildungsforscher Günter Haider, der den Lesetest leitete, führt als Erklärungsmöglichkeit an, dass diese Kinder den Übergang von der Alphabetisierung in den ersten beiden Volksschulklassen zum flüssigen Lesen und Textverständnis in der dritten und vierten Schulstufe nicht geschafft haben.

22 Schüler erreichten übrigens keinen einzigen Punkt bei den Multiple-Choice-Aufgaben. Dazu Brandsteidl: „Null Punkte zusammenzubringen ist nicht leicht, selbst wenn der Test auf Chinesisch wäre. Das könnten Testverweigerer sein."