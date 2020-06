Mehr Sicherheit für Öffi-Fahrer und –Lenker

Ein Fünf-Punkte-Programm soll künftig für mehr Sicherheit in den Wiener Öffis sorgen. Anlass ist eine Reihe von gewaltsamen Übergriffen auf das Fahrpersonal der Wiener Linien, die in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen sorgten. Mitte April etwa wurde ein Lenker der Straßenbahnlinie 60 von einem Jugendlichen mit einem Schlagstock attackiert und am Kopf verletzt. Aus Protest hielten die Personalvertreter am 23. April eine Betriebsversammlung ab.

Jetzt reagieren die zuständige Vizebürgermeisterin Renate Brauner ( SPÖ) und Wiener Linien: So werden die Fahrerkabinen für den älteren Straßenbahn-Typ „E2“ verbessert. Der Lenkerplatz wird mit einer erhöhten Glaswand ausgerüstet, wie es sie etwa in den modernen Niederflur-Bims vom Typ ULF bereits gibt. 120 Garnituren sind davon betroffen.