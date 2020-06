Mediation: Showdown auf Steinhof-Gründen

Danach sollen die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, ihre Sicht der Dinge darzulegen“, erklärt Gotsmy. Diese gehen derzeit weit auseinander.

An den Punkten der Bürgerinitiative habe sich nichts geändert, erklärt Gerard Hadinger, der Sprecher der Initiative „Steinhof erhalten“: „Wir wollen keine Privatwohnungen am Steinhof, die Anlage muss im öffentlichen Eigentum bleiben und soll weiterhin sozialen Aufgaben dienen.“

Er sieht den runden Tisch als erste Möglichkeit, „unsere Anliegen erstmals vor den wichtigen Vertretern darzulegen.“ Für die Nutzung des Areals brauche es ein transparentes Gesamtkonzept.

Ein Konzept will auch Jennifer Kickert erstellen. Die grüne Gemeinderätin vertritt gemeinsam mit ihrer Kollegin Silvia Rubik von der SPÖ die Stadt. „Ich will herausfinden, an welchen Problemen man konkret arbeiten kann“, sagt Kickert. Sie legt sich aber auch fest: „Eine Nachnutzung des Areals muss erreicht werden.“ Allein weil sonst die Gebäude verfallen würden. Ob es Neubauten brauche, sei offen.

Vonseiten des Bauträgers Gesiba war stets zu hören, dass man an den Wohnbauten festhält. Ursprünglich waren mehr als 600 Wohneinheiten geplant. Die Hälfte davon wurde bereits abgesagt. Bürgermeister Michael Häupl hat zuletzt eine Neuplanung des Projekts angeordnet. Gesiba-Geschäftsführer Ewald Kirschner war bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

Spitals-Verwaltungsdirektor Rainer Miedler vertritt bei der Mediation den Standpunkt des Spitals. Man befinde sich in einem Umstrukturierungsprozess, da einige Abteilungen in das neue Krankenhaus Nord absiedeln. Wichtig ist ihm vor allem das Reha-Zentrum. Das würde sein Spital ideal ergänzen, da dort Patienten direkt mit der Reha-Arbeit beginnen könnten.