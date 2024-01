Maurer Wald in Liesing: Wo Pferde einen Job haben

„Bis etwa in die 60er-Jahre war der Einsatz von Pferden in der Waldarbeit ganz normal, dann ist das eher in Vergessenheit geraten“, sagt Fidler. „Vor sechs Jahren haben wir wieder damit angefangen.“ Und so arbeitet sich nun das eingespielte Menschen-Pferde-Team durch den Maurer Wald. Jedes Jahr nehmen sie sich ab Oktober eine Fläche von etwa 15 Hektar vor.

Morgens um 7 Uhr beginnt der Arbeitstag – vorausgesetzt die Pferde wollen. „Wir können und wollen sie nicht zwingen. Das sind keine Maschinen oder Betriebsmittel, es sind unsere Kameraden“, sagt Holzrücker Stippich. Zum Glück wollen sie fast immer. Gegen 15 Uhr geht es für die Pferde zurück in die Stallungen bei der Hermesvilla, im Juni endet das Waldarbeitsjahr.

„Nicht jedes Pferd fühlt sich im Wald wohl, unsere Noriker schon“, sagt Stippich. Das mache die anderen aber nicht zu schlechten Pferden, versichert er. Sie seien nur keine Forstarbeiter.