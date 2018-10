Maulkorbpflicht: Hundehalter fühlen sich stigmatisiert

Stefanie J. (32) liebt Pamina (4) über alles. Mit dem Staffordshire-Terrier-Mischling außer Haus zu gehen, ist für die Wienerin in letzter Zeit aber oft mit Ärger verbunden. Denn Pamina ist ein sogenannter Listenhund. Und als Halterin eines solchen werde man immer wieder angefeindet, berichtet J. – die genau aus diesem Grund nicht ihren ganzen Nachnamen in der Zeitung lesen will.

Mitschuld an der negativen Grundhaltung sei die Stadt Wien, die im Zuge der zwölften Novelle des Tierhaltegesetzes (die am 25. Oktober im Landtag beschlossen und noch heuer umgesetzt werden soll) eine generelle Beißkorb- und Leinenpflicht für Listenhunde in der Öffentlichkeit verordnen will, meint man beim Wiener Tierschutzverein (WTV): „Derbe Anfeindungen redlicher Hundebesitzer“ seien Konsequenz der „unüberlegten Anlassgesetzgebung von Umweltstadträtin Ulli Sima“, meint Präsidentin Madeleine Petrovic. Halter von Listenhunden würden besonders stigmatisiert.

Das Tragen eines Maulkorbs sei zudem nicht artgerecht und könne bei Hunden, die es nicht gewohnt sind, erst recht zu Auffälligkeiten führen.