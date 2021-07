Masern-Fall an der FH Wien

Es gibt einen Studenten, der an Masern erkrankt ist", bestätigte am Dienstagvormittag die Sprecherin der FH-Wien, Carina Weiss. Der Fall war am Montag bekannt geworden. Deshalb steht es den Studierenden vorerst frei, das Institut der Fachhochschule der WKW am Währinger Gürtel 97 zu besuchen. Die Lehrveranstaltungen werden trotzdem abgehalten.