Marode Gleise bremsen Bim

Das Ende einer Baustelle ist stets der Beginn einer neuen. Durch die Sanierung der U1-Strecke hinken die Wiener Linien jetzt bei der Erneuerung der Bim-Gleise hinterher. „Dadurch müssen wir an manchen Stellen langsamer fahren", bestätigt Dominik Gries von den Wiener Linien einen Bericht auf derstandard.at . Insgesamt sollen 50 Stellen betroffen sein.

Am schlimmsten steht es um die Schienen am sogenannten Jonas-Reindl am Schottentor, wo die Linien 37, 38, 40, 41 und 42 ihre Endstation haben, ebenso wie am äußeren Ring, Ecke Schottengasse. Dort darf nur noch mit lächerlichen 5 km/h gefahren werden. Immerhin noch 15 km/h sind den Linien 6 und 18 am Gumpendorfer Gürtel, den Linien 1, 62 und der Badner Bahn bei der Bösendorfer Straße und der Linie 71 bei der Pantucekgasse erlaubt.

Auf den Fahrplan wirken sich die Langsamfahrten nicht aus – sagen die Wiener Linien. Gries: „Das ist halb so wild. Wir fahren schon jetzt bei Weichen und Kreuzungen nicht mit vollem Tempo."