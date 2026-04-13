Winterreifen-Ende: Marktamt kontrolliert Wiener Werkstätten

Bis 15. April gilt in Österreich die situative Winterreifenpflicht. Anlässlich des bevorstehenden Wechsels von Winter- auf Sommerreifen bei vielen Autobesitzern hat das Wiener Marktamt die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bei Reifenunternehmen überprüft, teilte die Behörde in einer Aussendung mit.

Insgesamt wurden 50 Betriebsstandorte genau unter die Lupe genommen. Bei 16 Betrieben mussten Anzeigen erhoben werden, hieß es.