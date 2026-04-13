Pullover als Beute: 13-Jähriger von Jugendlichen mit Messer bedroht

Am Sonntagnachmittag soll ein 13-Jähriger von drei Jugendlichen in der Leopoldstadt ausgeraubt worden sein. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Pratersterns.

Die drei 14 Jahre alten Burschen sollen ihr Opfer hinter einen Baucontainer gezogen und ihn dort mit einem Messer bedroht haben. Weiters forderten die Jugendlichen den Pullover und die Schuhe des Opfers, welche sie ihm schließlich gewaltsam vom Leib rissen und ihn dabei mit Tritten und Faustschlägen attackierten.