Pullover als Beute: 13-Jähriger von Jugendlichen mit Messer bedroht
Am Sonntagnachmittag soll ein 13-Jähriger von drei Jugendlichen in der Leopoldstadt ausgeraubt worden sein. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Pratersterns.
Die drei 14 Jahre alten Burschen sollen ihr Opfer hinter einen Baucontainer gezogen und ihn dort mit einem Messer bedroht haben. Weiters forderten die Jugendlichen den Pullover und die Schuhe des Opfers, welche sie ihm schließlich gewaltsam vom Leib rissen und ihn dabei mit Tritten und Faustschlägen attackierten.
Diebesgut getragen
Danach sollen die Tatverdächtigen geflüchtet sein. Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die drei 14-Jährigen - einer Syrer, ein Iraker und ein Afghane - in der Prater Hauptallee angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass einer der Jugendlichen den Pullover des Opfers trug. Auf Nachfrage führten die Beschuldigten die Beamten zur Örtlichkeit, an dem sie die geraubten Schuhe ablegt hatten.
Die drei Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und befinden sich weiterhin bei der Polizei. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten sind im Gange. Der 13-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Kommentare