Ein Campingausflug in Dänemark endete in einer Tragödie: Am Samstagmorgen wurde ein 24-jähriger Deutscher von seinen Freunden leblos in einem Zelt entdeckt. Polizei, Forensiker und Spurensicherungstechniker waren daraufhin mehrere Stunden im Einsatz.

24-Jähriger lag morgens tot im Zelt Die vier Freunde aus Deutschland hatten gemeinsam in einem Waldgebiet nahe der Stadt Augustenborg gezeltet, als sich der Vorfall ereignete. Laut der dänischen Tageszeitung JydskeVestkysten ging am 11. April die Meldung bei der Polizei ein, dass ein junger Mann von seinen Begleitern tot aufgefunden wurde. Diese alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Wie Rikke Rosenberg von der Polizei Süd- und Südjütland berichtete, blieben die Einsatzkräfte bis etwa 17:30 Uhr vor Ort, um die Umgebung zu untersuchen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gab es ersten Ermittlungen zufolge keine. Es wird davon ausgegangen, dass der 24-Jährige in der Nacht in seinem Zelt verstorben ist.