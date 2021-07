Radler wollen weiter in Fuzo fahren

In den kommenden Tagen will Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) den weiteren Fahrplan für die neue Mariahilfer Straße vorlegen. Der umstrittenste Punkt darin: die Radfahrer.

Bürgermeister Michael Häupl hat sich vergangene Woche einmal mehr festgelegt: Er ist gegen Radler in der Fußgängerzone. Auch sonst gibt es in der SPÖ nur wenige, die radeln in der Fußgängerzone befürworten.

Die Grünen hingegen wollen daran festhalten. „Wir sind der Meinung, dass Radfahren durch die Fußgängerzone im Schritttempo möglich ist. Das funktioniert auch in vielen anderen Städten“, heißt es aus dem Büro der Verkehrsstadträtin. Wasser auf die Mühlen der Rad-Vertreter.