Mariahilfer Straße: Fußgängerzone nur ein Zönchen

Doch auch der Bereich zwischen Andreasgasse und Kirchengasse wird nicht exklusiv für Fußgänger reserviert sein. „Der 13 A muss ohne Zeitverlust durchfahren können", sagt ein Sprecher der Wiener Linien. Einst fuhr der 1A am Graben, daher kennt man die Probleme eines tonnenschweren Busses in der Fußgängerzone. Im Gegensatz zum 1A sind die Intervalle des 13A noch dichter, in der Stoßzeit fährt alle zwei bis drei Minuten ein Bus. Da eine Umleitung nicht infrage kommt, muss es in der Mitte der Straße eine klar abgegrenzte Busspur geben.

Weiterhin offen ist die Finanzierung. 25 bis 30 Millionen würde der Umbau wohl kosten, schätzen Experten. Geld, das die SPÖ lieber anders einsetzen würde. „Die Vizebürgermeisterin hat sich das in den Kopf gesetzt. Wir aber sehen keine so hohe Notwendigkeit, an der Mariahilfer Straße etwas zu ändern", sagt ein hoher SPÖ-Funktionär. Mit dem Fußgängerzönchen könnten sich die Roten aber wohl arrangieren.