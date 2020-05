Trafikantin schoss mit Feuerzeugen auf Räuber

Mit Zigarillo-Packungen und Feuerzeugen setzte sich eine Trafik-Angestellte am Montagabend in Wien-Mariahilf gegen zwei Räuber zur Wehr. Sie bewarf die Eindringlinge, die ihr obendrein eine Pistole entgegenhielten, mit den Gegenständen, bis das verdutzte Duo aus dem Geschäft flüchtete.

Die Szene spielte sich am Montagabend in der Otto-Bauer-Gasse ab. Die Angestellte wählte danach sofort den Polizeinotruf und konnte das Duo genau beschreiben. Mehrere Polizisten suchten in der Umgebung nach den Flüchtigen. Im Loquaipark konnten sie das Duo festnehmen. Die Pistole entpuppte sich dabei als Softgun. Überdies hatte ein Beschuldigter einen Pfefferspray bei sich.

Ist die Angestellte jetzt eine Heldin? Ihre Chefin, Brigitte Haller, ist zwar heilfroh, dass alles glimpflich ausging. Ihre Mitarbeiterin sei unverletzt geblieben, habe allerdings Angst vor den geflüchteten Tätern, erzählt Haller. „In so einem Fall“, sagt die Chefin, „wäre es besser gewesen, dem Täter die Beute zu lassen als sich nicht zu wehren – trotz der Emotionen.“