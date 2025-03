Margaretenplatz: Rote Ex-Bezirksvorsteherin attackiert die SPÖ

Das Vorgehen ihrer Genossen erzürnt nun Schaefer-Wiery: "Bürgerbeteiligung muss man ernst nehmen. Acht Jahre haben wir das in Margareten gelebt, das war nicht immer ein einfacher Prozess. Alle eingegangenen Vorschläge müssen ernst genommen, bewertet und auf ihre Umsetzung und Tauglichkeit geprüft werden. Es ist viel Arbeit, kostet etwas Geld - aber es geht, und es schafft eine hohe Zufriedenheit für die Bevölkerung."

An der aktuellen Führung lässt sie kein gutes Haar: "Sukzessive wurde in den letzten Jahren in Margareten die Beteiligung abgeschafft. Fertige Beteiligungsprojekte wie zum Siebenbrunnenplatz oder zur Rüdigergasse verschwanden in der berühmten Tischlade. Als amtliche Mitteilung Fragebögen zum Margaretenplatz zu versenden und dann die Vorschläge der Bevölkerung zu ignorieren, das geht ganz einfach nicht."

Nachsatz: "Deshalb unterstütze ich den Grünen Spitzenkandidaten Michael Luxenberger, weil ich glaube, er ist der Richtige, um Bürgerbeteiligung umzusetzen und an einem und für ein modernes Margareten zu arbeiten."