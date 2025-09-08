Margaretenplatz: Suche nach Millionen für den Umbau

Margareten soll aber noch schöner werden, deshalb wurde vor knapp einem Jahr die Neugestaltung des zentralen Areals angekündigt. Der Umbau des Margaretenplatz wurde dadurch zum Wahlkampfthema und mitverantwortlich dafür, dass der Bezirk von der SPÖ zu Grün wechselte.

Nun beginnen aber die Mühen der Ebene, denn es geht um viel Geld, ein zweistelliger Millionenbetrag muss wohl in die Hand genommen werden. Gleichzeitig muss die Stadt sparen und der Topf für große Umbauten, dotiert mit mehr als 100 Millionen Euro, ist praktisch aufgebraucht. Die Entscheidung über die Finanzmittel obliegt nun Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). Ob diese den Geldhahn aufdreht für den einzigen Bezirk, den die Roten im Frühjahr verloren haben, könnte spannend werden.