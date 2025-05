Filmcasino: Zeitreise ins Kino der Fünfziger-Jahre

Deshalb arbeitet im Hintergrund stets ein Team, das die geeigneten Filme für die "alte Dame", wie Hofmann das Kino nennt, aussucht. "Was vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch üblich war, nämlich einen Film anzusetzen und dann drei Wochen lang ausschließlich zu spielen, funktioniert so heute gar nicht mehr. Dazu sind viel zu viele interessante Filme am Markt, und viel zu viele Ideen wollen realisiert werden. Besonders in den vielen Specials, die gut funktionieren, stecken jede Menge Arbeit und viel Herzblut", erklärt die Geschäftsführerin. "Ein Einsaalkino erfolgreich zu programmieren braucht immer ein gutes Gespür, Talent und exzellente Marktbeobachtung, was vom aktuellen Team, bestehend aus Nadine Oucherif, Gerald Knell und Hans König, perfekt beigesteuert wird."