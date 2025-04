Margareten: Warum ein Grüner aus Deutschland Bezirksvorsteher wird

Ein heißes Thema ist auch das von der SPÖ versprochene Anrainerparken, das die Grünen ablehnen. Wird das nun gestrichen?

Luxenberger: "Wir haben ein eigenes, grünes Parkplatzkonzept erarbeitet und vorgestellt. Zuerst soll in baustellengeplagten Gebieten, wie etwa um den Naschmarkt temporäres Anrainerparken eingeführt werden. In einem zweiten Schritt soll mit Tiefgaragenbetreibern der Leerstand in den Garagen ermittelt werden, um dann den Anrainer günstigere und wohnnahe Parkplätze anzubieten. Margareten hat die geringste Autodichte in Österreich: Auf 1.000 Menschen kommen rund 260 Autos."