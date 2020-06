Marathon: Autofahrer müssen Nerven bewahren

Für Autofahrer in Wien gibt es am Sonntag zwei Möglichkeiten: früh aufstehen oder das Auto besser stehen lassen. Denn der 29. Wien-Marathon ist wieder für zahlreiche Straßensperren in der Hauptstadt verantwortlich. Bereits ab 6.30 Uhr sind auf der Donauuferautobahn (A22) die Abfahrten Kagran und Reichsbrücke bis voraussichtlich 10.30 Uhr gesperrt. Auch der Knoten Prater (A23, A4) wird von 8 bis 15.30 Uhr gesperrt. Ausweichen kann man laut ÖAMTC über die A23-Anschlussstellen Handelskai oder Gürtel.