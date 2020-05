Manner-Fabrik nach Einsturz wetterfest gemacht

Schuttberge und herunterhängende Fassadenteile im Innenhof erinnern Montagmorgen an das vierstöckige Gebäude, in dem bis zum Freitag noch die Mannerschnitten produziert wurden. Nach dem teilweisen Gebäudeeinsturz am Freitag trafen sich Vertreter der Baupolizei sowie Statiker und Sachverständige in der Mannerfabrik in Wien-Hernals zu einer Begehung.

Das Ergebnis: Die Stelle ist so weit abgesichert. Angesichts der bevorstehenden Schlechtwetterfront ist nun die zuständige Baufirma damit betraut, die Einbruchstelle wind- und wetterfest zu machen. Welche Teile des Hauses im Endeffekt abgetragen werden und was die genaue Ursache für den Einsturz war, ist noch nicht geklärt, sagte Gerhard Cech, Chef der Wiener Baupolizei, am Montag. Zuerst muss der Schuttberg beseitigt werden.