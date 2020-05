Einsturz bei Manner: Produktion geht weiter

Zunächst die Entwarnung für alle Schnitten-Liebhaber: Manner produziert in Wien ab Montag weiter, es wird zu keinen Engpässen in den Regalen kommen. Der Teileinsturz des vierstöckigen Gebäudes in Wien-Hernals führte am Freitag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Mehr als 100 Feuerwehrmänner suchten von 17.30 Uhr bis in die Nachtstunden nach Verletzten. Nachdem ein Team mit Schallortung und eine Suchhundestaffel die Trümmer nach Opfern durchkämmt hatten, kam gegen 21 Uhr endlich die Entwarnung: "Es ist das größte Glück, dass niemand verletzt wurde", erklärte Manner-Sprecherin Gabriele Liebl. Nur eine Mitarbeiterin musste wegen eines leichten Schocks behandelt werden.