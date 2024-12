Mann wurde in Stadtpark beraubt und in Wienfluss geworfen

Ein 39-jähriger Mann ist am Samstagabend im Wiener Stadtpark von zwei unbekannten jungen Tätern beraubt, geschlagen und in den Wienfluss geworfen worden.

Als die alarmierten Polizisten eintrafen, fanden sie das Opfer vollkommen durchnässt und mit Schürfwunden sowie Rötungen im Gesicht vor. Der Rumäne wurde ins Spital gebracht, die Täter waren am Sonntag flüchtig, wie es seitens der Polizei hieß.

Der Rumäne gab an, auf den Stiegen beim Wienfluss mit einem Lautsprecher Musik gehört zu haben, als ihm plötzlich zwei unbekannte Männer sein Mobiltelefon entrissen und es in den Fluss warfen. Einer der Täter habe ihm dann auch seinen Lautsprecher weggenommen. Als er ihn zurückforderte, hätten die beiden begonnen, auf ihn einzutreten, ihn zu schlagen und ihn schließlich in den Wienfluss gestoßen.

Als der 39-Jährige aus dem Wasser kletterte, bewarfen die beiden ihn zudem mit Steinen und stießen ihn erneut in den Fluss. Daraufhin flüchteten die mutmaßlichen Täter mit dem Lautsprecher des Opfers in unbekannte Richtung.