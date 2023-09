Mann warf Messer gegen Fenster, Kontrahent attackierte ihn mit Blumentrog

Als ein 31-Jähriger am Sonntagabend bei der Wohnung seiner ehemaligen Freundin aufkreuzte, traf er dort den 32-jährigen aktuellen Lebensgefährten der Frau an. Die beiden gerieten in Streit, der Freund öffnete schließlich die Wohnungstür.

Diese Gelegenheit wollte der Exfreund nutzen und seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzen. Der Versuch scheiterte, also begab sich der Mann in den Innenhof und warf das Messer gegen die Fensterscheibe der ebenerdigen Wohnung.