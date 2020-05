Mann versucht, Schüler zu entführen

Am Montag wurde Elisa von ihrer Oma Ilse Holy abgeholt: „Ich glaube nicht, dass sie so einfach mit einem Fremden mitgehen würde. Aber es ist trotzdem ein sehr ungutes Gefühl, dass jemand versucht hier Kinder mitzunehmen.“ Eine andere Mutter vermutet, dass er es vor allem auf Kinder abgesehen hat, von denen er weiß, dass sie in der Regel alleine nach Hause gehen. Am Montag sah man deshalb viele Eltern die ihre Kleinen persönlich abholten.

Die Schulen arbeiten nun alle eng mit der Polizei zusammen. Es gibt auch verstärkte Kontrollen in der betroffenen Gegend, wie uns Schulleiterin Karla Darnh, aus der Auhofstraße erklärt. Was der Mann für ein Motiv hat und ob er sexuelle Hintergedanken hat, kann bisher nur vermutet werden.