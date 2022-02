Mann soll versucht haben, Mutter in Wien mit Hantel zu töten

Am Mittwochvormittag verständigte ein 59-Jähriger die Rettung, da er in seiner Wohnung in Wien-Meidling seine Mutter mit einer Gewichtshantel erschlagen haben dürfte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie die schwer verletzte 83-Jährige. Die Pensionistin wurde von der Rettung notfallmedizinisch erstversorgt und mit kritischen Kopfverletzungen in ein Spital gebracht.

Der Tatverdächtige wurde widerstandslos festgenommen und zeigte sich geständig. Als mögliches Motiv nannte der Österreicher "angebliche psychische Probleme", so die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

