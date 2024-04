Mann schlug 18-jähriger Tochter in Wien ins Gesicht

Ein 48-Jähriger hat Dienstagnachmittag seiner Tochter in Wien-Favoriten im Zuge von Scheidungsstreitigkeiten mit seiner Frau einen Faustschlag versetzt. Die 18-Jährige wurde im Gesicht verletzt. Die Auseinandersetzung mit der 44-Jährigen, die in Trennung lebte, fand in der Wohnung des Ex-Paares statt. Mutter und Tochter riefen die Polizei zu Hilfe, die den 48-Jährigen vorläufig festnahm. Er wurde wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung auf freiem Fuß angezeigt.