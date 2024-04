Mann roch an Schuhen von Frauen und belästigte sie

Im Schweizergarten in Wien-Favoriten dürfte das sommerliche Wetter am Sonntag viele Spaziergänger angelockt haben - diesen Umstand dürfte ein 43-jähriger Syrer am Wochenende für sich genutzt haben.

Der Mann soll sich laut Angaben der Polizei neben mehrere Frauen gesetzt und sie belästigt haben.