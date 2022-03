Mann nach Einbruch in Einfamilienhaus festgenommen

In der Nacht auf Montag konnte die Polizei einen Mann festnehmen, der in ein Einfamilienhaus in Wien-Hietzing eingebrochen war. Er soll bei seinem Einbruch die Scheibe eines Fensters eingeschlagen haben, was die Aufmerksamkeit der Nachbarn geweckt hatte. Sie riefen umgehend die Polizei, die eine Fahndung einleitete.

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA, der Polizeidiensthundeeinheit und eines Polizeihubschraubers fassen. Bei ihm soll es sich um einen 33-jährigen georgischen Staatsangehörigen handeln.

