Mann nach Einbruch in der Wiener Bahnhofcity festgenommen

In der Nacht auf Donnerstag verständigte ein Mann die Polizei, weil er einen Mann beim Einbruch in ein Geschäft in der Bahnhofcity Westbahnhof gesehen hat.

Die Polizei sah beim Eintreffen einen jungen Mann, der gerade dabei war, das Gebäude am Europaplatz zu verlassen. Die Beamten konnten den Mann anhalten und bei ihm zwei Stofftaschen mit verschlossenen Parfumpackungen sicherstellen.

Der 21-jährige Rumäne wurde festgenommen und zeigte sich bei einer ersten Vernehmung nicht geständig.

