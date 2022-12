Attacke mit Thermoskanne: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Ein brutaler Angriff soll sich am Dienstag gegen 14.15 Uhr in einer Einrichtung im fünften Bezirk zugetragen haben: Ein 58-Jähriger steht unter Verdacht, mit einer Thermoskanne auf den Kopf seines 91-jährigen Zimmerkollegen eingeschlagen zu haben. Das Opfer wurde schwerverletzt mit der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich außer Lebensgefahr.

Verdächtiger festgenommen

"Ermittelt wird derzeit wegen versuchten Mordes", sagt Irina Steirer auf KURIER-Anfrage. Ob es sich bei der Einrichtung um ein Altersheim in Margareten handelt, dürfe sie nicht sagen. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile festgenommen. Die genauen Hintergründe zur Tat sind noch nicht klar.

