Mann von U-Bahn überrollt

„Der 30-Jährige konnte aber noch aus eigener Kraft unter dem Zug hervorkraxeln“, erklärt Keiblinger. Er blieb unverletzt. Dass er den Vorfall unversehrt überlebte, lag daran, dass er in den Hohlraum unter dem Zug passte. Dieser ist sehr schmal: Je nachdem, ob es sich um eine neue oder ältere U-Bahn-Garnitur handelt, beträgt der Abstand zwischen dem Boden des Gleiskörpers und dem Boden des Zuges nur 30 bis 40 Zentimeter.

Der Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock: „Wir haben einen internen psychologischen Dienst, der unseren Mitarbeitern rund um die Uhr zur Verfügung steht. Der Fahrer wird professionell betreut“, erklärt Answer Lang, Sprecher der Wiener Linien.

Da sich der Vorfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden ereignete, befand sich kein anderer Passagier am Bahnsteig, der helfen hätte können.