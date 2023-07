Mann in Wien versteckte Rasierklinge in Mund und griff Taxler an

Ein 28-Jähriger hat am späten Mittwochabend in Wien-Simmering nach einem verbalen Streit einen Taxilenker mit einer in seinem Mund versteckten Rasierklinge angegriffen. Das berichtete die Landespolizeidirektion Wien der APA am Donnerstag. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen vorläufig fest. Der Lenker erlitt oberflächliche Schnittverletzungen, sein Taxi wurde am Seitenspiegel beschädigt. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Simmering ermittelt.

➤ Mehr lesen: Meldungen wie diese finden Sie auch in unserem KURIER-Blaulicht Newsletter