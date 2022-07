Mann in Simmering bei Welpenhandel erwischt

Die Polizei folgte am 6. Juli Zeugenberichten, wonach in Wien-Simmering in der Guglgasse vor einem Geschäft Hundewelpen von einem Mann zum Kauf angeboten würden.

Vor Ort hielten die Beamten einen 52-jährigen ungarischen Staatsangehörigen an, der vier Hundewelpen in Transportkisten bei sich hatte. Außerdem führte der Mann einen offensichtlich verletzten und behandlungsbedürftigen Hund an der Leine.