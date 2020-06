Mann greift Frau bei Date in Ottakring mit Messer an

Eine Frau hat über eine Dating-App einen 22-Jährigen kennengelernt und ihn in die Wohnung eines Freuendes in Wien-Ottakring eingeladen. Während des Dates, dass am Pfingstmontag stattfand, hielt sich der Freund der Frau im Badezimmer auf.

Plötzlich soll der 22-Jährige die Frau dann völlig unerwartet mit einem Messer attackiert haben. Sie erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen an Kopf und Rücken. Als der Freund aus dem Badezimmer dazukam und eingreifen wollte, soll der Verdächtige auch ihn angegriffen haben. Er wurde am Arm verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete schließlich aus der Wohnung.

Verdächtiger verhaftet

Die Frau hatte sich inzwischen in der Wohnung eines Nachbarn in Sicherheit gebracht, von wo aus sie die Polizei verständigte. Die Beamten konnten den Verdächtigen schließlich schon am nächsten Tag ausfindig machen und ihn in seiner Wohnung festnehmen. Der 22-jährige Tscheche befindet sich in Haft, schweigt aber zu den Vorwürfen. Die Beweislast sei laut Polizei "erdrückend". Die Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht.