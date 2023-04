Mann brachte Kiste voll Kriegsmaterial auf Polizeistation

Ein 69-jähriger Mann kam am späten Montagnachmittag mit einer Kiste voll Kriegsmaterial, in die Polizeiinspektion Halirschgasse in Hernals. Er sagte, dass die Gegenstände aus seinem Keller stammen. Laut Polizei dürfte er selbst beim Bundesheer tätig gewesen sein und das Kriegsmaterial über die Jahre immer wieder mit Nachhause gebracht haben. Nun wurde ihm seine Sammlung aber offenbar zu gefährlich.

Die Beamten verständigten sofort ein sprengstoffkundiges Organ. Laut dem Experten handelte es sich augenscheinlich unter anderem um Kriegsmunition, Einweg-Panzerabwehrrohre und Handgranatenzünder. Das Kriegsmaterial wurde der Entschärfungsdienst (ESD) der Sondereinheit Einsatzkommando Cobra abtransportiert.

Der 69-Jährige muss mit einer Anzeige wegen des Besitzes des Kriegsmaterial handeln.