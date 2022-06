Mann beging nach Unfall mit 2,4 Promille Fahrerflucht in Wien

Ein Mann beobachtete in der Nacht auf den heutigen Freitag einen Verkehrsunfall und verständigte deshalb die Polizei. Doch der Lenker soll Fahrerflucht begangen haben. Die Polizisten konnten den Lenker in der Kärchergasse in Wien-Landstraße entdecken und forderte diesen zum Stehenbleiben auf.

Der 48-Jährige soll das aber laut Angaben der Polizei ignoriert und seine Fahrt fortgesetzt haben. Als der Fahrer schlussendlich doch angehalten werden konnte, musste dieser von den Beamten aus dem Fahrzeug gezogen werden.

Mann konnte nicht stehen

Der Mann konnte laut Beamten nicht aufrecht stehen und auch die ihm gestellten Fragen nicht beantworten. Ein Alkovortest ergab daraufhin den Wert von 2,4 Promille. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Pkw entfremdet worden war und gegen den Mann eine aufrechte Festnahmeanordnung besteht. Bei dem Vorfall wurden insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt.

