Mann auf offener Straße in Wien mit Messer attackiert

Ein 33-jähriger Mann ist am späten Samstagabend in Meidling Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Deutsche war in der Wittmayergasse unterwegs, als er von zwei Männern aggressiv um Geld gefragt wurde. Als er ihnen sagte, keine Wertgegenstände bei sich zu haben, stachen sie mit einem Messer zu.

Der 33-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Bauchbereich, berichtete die Polizei am Sonntag. Er schleppte sich noch zu Wohnung seiner Freundin, die dann die Rettung alarmierte. Die rund 20 Jahre alten Räuber sind flüchtig.