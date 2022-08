Mann attackierte und bedrohte Taxi-Fahrer in Wien-Donaustadt

Der aggressive Passagier habe den 48-jährigen Fahrer in Wien-Donaustadt zudem rassistisch beleidigt und die Trennwand im Fahrzeuginnenraum beschädigt, mit der er die Schläge ausführte, hieß es von der Wiener Polizei am Montag.

Fahrer ergriff die Flucht

Der Lenker soll den „offensichtlich betrunkenen“ Mann gegen 11.15 Uhr gemeinsam mit seiner vermutliche Freundin chauffiert haben, berichtete Polizeisprecher Verhnjak. Nach den Handgreiflichkeiten habe der attackierte Fahrer das Fahrzeug angehalten und sei geflohen. Auch der aggressive Taxi-Kunde soll gemeinsam mit seiner Begleitung das Weite gesucht haben.

Als der Taxi-Fahrer später zu seinem Wagen zurückkam, gab er die Zieladresse des Paares an die inzwischen eingetroffenen Beamten weiter, die den aggressiven 39-Jährigen in seiner Wohnung in der Groß-Enzersdorfer Straße festnahm.

