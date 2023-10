Mann (36) spazierte mit Waffe über den Naschmarkt: Festnahme

Große Aufregung herrschte am Samstagnachmittag, kurz vor 18 Uhr, am Wiener Naschmarkt. Passanten riefen die Polizei, weil ein Mann mit einer Langwaffe über die beliebte Einkaufsmeile in der Linken Wienzeile in Wien laufe.

Sofort waren Einsatzkräfte der Wiener Polizei zur Stelle. Der Mann, ein afghanischer Staatsbürger (36) wurde von den Polizisten angehalten, und vorläufig festgenommen.