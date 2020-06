Mahnwache für US-Attentatsopfer

Betroffenheit herrscht in der islamischen Gemeinde nach dem Attentat auf drei Muslime in den . Wie berichtete, sollen in Chapel Hill ( North Carolina ) drei Studierende im Alter von 23, 21 und 19 Jahren von einem radikalen Atheisten erschossen worden sein. Der Mann stellte sich den Behörden. In Wien lädt das " Mahnwache für die Opfer ein. Tiefeherrscht in der islamischen Gemeinde nach demauf dreiin den USA . Wie der KURIER berichtete, sollen in ChapelHill () drei Studierende im Alter von 23, 21 und 19 Jahren von einem radikalen Atheisten erschossen worden sein. Der Mann stellte sich den Behörden. Inlädt das " Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft " am Freitagabend zu einerMahnwache für die Opfer ein.

Mit großem Entsetzen habe man die Nachricht über das Attentat zur Kenntnis genommen, heißt es auf der Facebook-Seite des österreichischen Muslime . Man sei "empört über das geringe Interesse seitens der Politik und der Medien an diesem brutalen Mord, sowie über den zunehmenden rassistisch motivierten Terror an MuslimInnen" und wünsche sich "einen gemeinsamen gesellschaftlichen Kampf gegen jeglichen Hass und Terror ".