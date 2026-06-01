Sexuelle Gesundheit ohne Hürden: Neues Ambulatorium in Wien eröffnet

Magnus Hirschfeld war nicht nur Arzt, Pionier der Sexualwissenschaft und Vorkämpfer für die Rechte homosexueller Menschen. Er ist auch Namensgeber von Magnus*, einem Ambulatorium für sexuelle Gesundheit, das am Montag im Aidshilfe-Haus am Mariahilfer Gürtel eröffnet wurde. Hier sollen alle Themen der sexuellen Gesundheit – Prävention, Testung, Behandlung und Beratung – aus einer Hand angeboten werden, erklärt Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Notwendigkeit eines solchen niederschwelligen Angebots. Weltweit und auch in Europa nehmen die Zahlen sexuell übertragbarer Infektionen (STI) seit Jahren deutlich zu. Insbesondere bei den sogenannten „Big Five“: Chlamydien, Syphilis, Gonorrhö, Hepatitis und HPV, wie die aktuellen Daten der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC zeigen.

Infos Magnus* - Ambulatorium für sexuelle Gesundheit

Mariahilfer Gürtel 4, 1060 Wien

+43 1 3111 05, Infos unter magnus.wien Öffnungszeiten

Mo – Fr 8.00 bis 19.00 Uhr

Sa 8.00 bis 14.00 Uhr

Aus einer Hand „Das Thema ist nach wie vor von Scham und Unwissen geprägt. Viele wissen die Symptome nicht richtig einzuschätzen“, sagt Agnes Streissler-Führer, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK in Wien. Zudem mussten Betroffene bisher verschiedene Stellen für Beratung, Diagnose und Behandlung aufsuchen. Hier soll das gebündelte Angebot des Magnus*-Ambulatoriums Abhilfe schaffen. Besonders deutlich wird dieser Ansatz im ersten Stock des frisch renovierten Gründerzeitgebäudes. Direkt neben den Behandlungsräumen befinden sich die Gesprächszimmer für die psychologische Beratung. Besonders wichtig etwa für Menschen, die gerade eine HIV-Neudiagnose erhalten haben und unmittelbar psychologische Unterstützung benötigen. Im Erdgeschoß befinden sich der helle, offene Empfang und die Testungsräume. Im Stiegenhaus erinnern Plakate vergangener Kampagnen – darunter auch das legendäre Sujet mit der nackten Dolores Schmidinger – an die mehr als 40-jährige Arbeit der Aidshilfe Wien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ROLAND SCHLAGER Einer der neuen Behandlungsräume des Ambulatoriums.