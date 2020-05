Parkpickerl-Betrug endlich vor Gericht

Einer der größten Skandale im Wiener Magistrat geht nach knapp drei Jahren ins Finale. Über mehrere Monate hatte ein Gemeindebediensteter im Jahr 2012 illegal Parkpickerl unter der Hand verkauft. Mehrere Abnehmer wurden bereits zu bedingten Haftstrafen bis zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt, der Verkäufer stand allerdings noch nicht vor Gericht. Nun ist es soweit: Im Februar wurde Anklage gegen Manuel H. eingebracht, am 2. Juni muss er sich im Wiener Landesgericht wegen Amtsmissbrauchs und Bestechlichkeit verantworten, ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Zurück in das Jahr 2012. In dieser Zeit herrschte auf den Magistratsämtern im Westen Wiens Hochbetrieb, wurde doch mit 1. Oktober 2012 das Parkpickerl auf große Teile der Bezirke 12, 14, 15, 16 und 17 ausgeweitet. Besonders viel zu tun hatte ein Vertragsbediensteter im Bezirksamt Leopoldstadt – Manuel H. Er soll in dieser Zeit knapp 400 Parkpickerl unter der Hand verkauft haben. Etwas weniger als 300 Euro kostet ein Pickerl für zwei Jahre offiziell in der Kernzone, Manuel H. soll es um ein Drittel der Summe verkauft haben.