Eine männliche Leiche wurde am späten Dienstagmorgen im Esterházypark in Wien-Mariahilf aufgefunden. Bei dem Mann könnte es sich um einen Obdachlosen handeln. Er soll sich einen provisorischen Unterstand, eine Art Hütte, in dem Park gebaut haben. Seine Identität ist allerdings noch unklar. Ebenso die Todesursache.