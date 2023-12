Männer zückten Pfefferspray und Messer und raubten Nachtschwärmer aus

Ein Nachtschwärmer wurde in der Nacht auf Sonntag in der Wiener Innenstadt mit einem Messer verletzt. Der 20-Jährige war mit Freunden am Franz-Josefs-Kai unterwegs, als ihn zwei Männer ansprachen. Sie sollen den Mann plötzlich mit Pfefferspray eingesprüht, auf ihn eingeschlagen und ihn mit einem Messer am Oberschenkel verletzt haben.

Bevor die Täter in Richtung Stephansplatz flüchteten, raubten sie dem jungen Mann noch die Geldbörse.

Durch eine genaue Personenbeschreibung konnte die Sondereinheit WEGA zwei Tatverdächtige bei der Wollzeile wahrnehmen und anhalten.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Syrer im Alter von 23 und 25 Jahren. Ein Messer wurde bei einem von ihnen sichergestellt. Die Männer wurden wegen schweren Raubes festgenommen, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Das 20-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

