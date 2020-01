Männer beschädigen Polizeiautos und überfahren beinahe Polizisten

Beamte der Simmeringer Polizei hielten in der Nacht auf Freitag in der Rinnböckstraße ein verdächtiges Fahrzeug auf: Der 34-jährige Fahrzeuglenker hatte 1,14 Promille, weshalb ihm der Führerschein abgenommen wurde.

Während der Führerscheinabnahme in der Polizeiinspektion in der Sedlitzkygasse begab sich auch der 29-jährige Beifahrer zur Polizeiinspektion und soll sich dort in der Sicherheitsschleuse laut Polizei "hochgradig aggressiv" verhalten haben: Er wurde festgenommen. Ein Alkovortest beim 29-Jährigen ergab einen Messwert von 1,62 Promille.

Nach Enthaftung Polizeiautos beschädigt

Um 00:20 Uhr erfolgte die Enthaftung des 29-Jährigen, weil sich dieser beruhigt hatte. Ebenso durfte der 34-Jährige nach der Führerscheinabnahme die Polizeiinspektion verlassen. Doch gegen 01:30 Uhr sollen Polizisten die zwei Betrunkenen bemerkt haben, wie diese unmittelbar vor der Polizeiinspektion insgesamt drei Dienstfahrzeuge beschädigten, indem sie PU-Schaum in die Lüftungsschlitze sprühten. Anzumerken ist, dass alle drei Fahrzeuge nicht mehr einsatzfähig waren.