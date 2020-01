Tochter soll Freund zu Überfall auf Vater angestiftet haben

Sechs Zimmer in Hotel genommen

Es stellte sich heraus, dass die beiden Verdächtigen, der 21-Jährige und sein zur Komplizenschaft überredeter 25-jähriger Cousin, nach der Tat erst einmal in St. Pölten in Niederösterreich zur dort wartenden Tochter fuhren. Dann ging es zurück nach Wien, wo man in der Brigittenau in einem teuren Apartmenthotel mit sechs Zimmern residierte. Die Tatwaffe schmiss man zuvor noch in die Alte Donau, die Aktentasche versuchte das Trio zu verbrennen.