Mädchen sollen in Wien Zwölfjährige geschlagen und bedroht haben

In Wien-Meidling soll eine Zwölfjährige Ende Oktober von drei Mädchen geschlagen und massiv bedroht worden sein. "Es wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung , Sachbeschädigung und gefährlicher Drohung ermittelt ", bestätigte die Polizei am Montag einen "Heute"-Bericht, wonach auch das Smartphone des Mädchens zerstört wurde. Zwei der drei tatverdächtigen Mädchen sind laut Polizei ausgeforscht, die Vernehmungen der 13- und 14-Jährigen jedoch ausständig .

Dem betroffenen Mädchen soll am 25. Oktober aufgelauert worden sein, heißt es in dem Medienbericht. Die drei Angreiferinnen zerrten die Zwölfjährige demnach am Nachmittag auf das Dach eines Wohnhauses in der Zeleborgasse und sollen gedroht haben, sie vom Dach zu stoßen. Später dürften die drei Beschuldigten das Mädchen in eine Garage in der Rauchgasse gedrängt haben. Sie sollen der Zwölfjährigen Haare angezündet und Wimpern herausgerissen, sie mit Faustschlägen und Tritten eingedeckt und mit einem Messer am Daumen verletzt haben.

Kind musste "auf Allah schwören"

Das Kind sei mit Prellungen, einer Schnittwunde und Verletzungen im Bauchbereich sowie am Kopf in ein Wiener Spital gebracht worden, schrieb "Heute". Die Polizei berichtete auf APA-Anfrage zumindest von Ermittlungen wegen "versuchter schwerer Körperverletzung". Ein Video der Misshandlungen kursiert laut Heute auf sozialen Medien. Das betroffene Mädchen soll eingeschüchtert worden sein, ihrer Familie nichts von dem Angriff zu erzählen. Dafür musste die Zwölfjährige in eine Handykamera sprechen und "auf Allah schwören". Nach der dennoch erfolgten Anzeige soll das Mädchen weitere Drohungen über soziale Medien erhalten haben.