Am späten Montagabend wurde die Polizei in einen Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Favoriten verständigt. Dort soll eine 14-Jährige eine Zehnjährige mit einem Springmesser bedroht haben.

Die Jugendliche dürfte von dem Mädchen auch Geld gefordert haben. Als die Zehnjährige zu ihrer Mutter gelaufen ist und diese die Polizei verständigt habe, sei die Tatverdächtige geflüchtet.

Die Einsatzkräfte konnten die 14-Jährige auf einem nahegelegenen Spielplatz festnehmen. Bei einer ersten Vernehmung sprach sie von einer Auseinandersetzung, ein Messer will sie jedoch nicht dabei gehabt haben. Dass sie Bargeld gefordert habe, verneinte sie.

Mit Messer Jugendliche bedroht

Zu einem weiteren Fall von Messerdrohung kam es um 21.30 Uhr in der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt. Dort soll sich ein 38-Jähriger lediglich zur Wehr gesetzt haben, als er drei Jugendliche mit einem Messer bedroht haben soll.

Wogegen er sich zur Wehr gegen die jungen Männer im Alter von 15, 19 und 20 Jahren setzen musste, konnte der Österreicher nicht genau angeben. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde ein Klappmesser sichergestellt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: