Lugner-City bekommt Poker-Casino

Das Concord Card Casino übersiedelt mit 15 Poker-Tischen vom Wiener Prater in die Lugner City. Im Bereich des Mausi-Marktes und ehemaliger Büroflächen - das Marktforschungsunternehmen ACNielsen ist kürzlich aus der Lugner City ausgezogen - kann ab 14. September gepokert werden.



Peter Zanoni, Geschäftsführer der Concord Card Casino Gruppe, erhofft sich vom neuen Standort "eine Verdoppelung der Besucherzahl". Im Prater zählte die Spielstätte täglich rund 200 Gäste, tagsüber blieben die Tische aber oft leer. Neben dem höheren Potenzial an Laufkundschaft während des Tages, sieht Zanoni am neuen Standort auch verkehrstechnische Vorteile. "Es gibt mehr Parkplätze und auch ein höheres Sicherheitsgefühl", sagt Zanoni und verweist darauf, dass es nicht jedermanns Sache war, in der Nacht durch den Prater nach Hause zu spazieren.